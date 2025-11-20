"الرقابة الصحية": حصول 12 منشأة على الاعتماد وفقًا لمعايير "GAHAR"

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان اليوم، أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي أسفرت عن حصول 12 منشأة صحية على الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد، وذلك بعد تقييم دقيق وشامل للخدمات الطبية المقدمة، واستيفاء متطلبات الجودة وسلامة المرضى وفقًا لمعايير GAHAR المعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua EEA.



ويأتي هذا الإنجاز ضمن الدور المحوري للهيئة كـجهة تنظيمية ورقابية مستقلة، مسؤولة عن ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، وتعزيز ثقة المواطنين في المنشآت الصحية الحكومية والجامعية والخاصة.



كشفت قرارات لجنة الاعتماد عن نجاح مجمع الفيروز الطبي – بجنوب سيناء في الحصول على الاعتماد الكامل بعد استيفاء جميع متطلبات الجودة والحوكمة الإكلينيكية وسلامة المرضى، ليعزز وجود منشآت معتمدة في المحافظة ويدعم تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



كما أشار التقرير إلى منح عيادة د. محمود أحمد محمود – الإسكندرية الاعتماد الكامل من "جهار"، بما يعكس ثقة مقدمي الخدمات الصحية في منظومة الاعتماد كمسار أساسي للارتقاء بالخدمة وضمان استدامة المنشآت.

وتضمنت القرارات منح سبع منشآت صحية شهادة الاعتماد المبدئي، وهي:

• وحدة طب أسرة وادي الطر – جنوب سيناء

• وحدة طب أسرة طابا – جنوب سيناء

• وحدة طب أسرة الودي – الجيزة

• مركز طب أسرة الكداية – الجيزة

• وحدة طب أسرة المنطقة السكنية العاشرة – المنوفية

• وحدة طب أسرة كفر السوالمية – المنوفية

• مركز العطاء التخصصي للجراحة العامة والمناظير – الفيوم

وشملت القرارات تجديد الاعتماد المبدئي لكل من:

• مستشفى القاهرة الفاطمية – القاهرة

• مركز أورام دمنهور – البحيرة

إلى جانب تجديد الاعتماد الكامل لوحدة طب أسرة 44 عمارة – بورسعيد

ويعكس تجديد الاعتماد لهذه المنشآت ثبات التزامها بمعايير الجودة الصادرة عن “جهار”، وقدرتها على المحافظة على أنظمة سلامة المرضى والتحسين المستمر للخدمة.

وهنأ الدكتور أحمد طه جميع المنشآت التي حصلت على الاعتماد أو جددته، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس مستوى الوعي المتنامي بمعايير الجودة وحرص المؤسسات الصحية على تبني أفضل الممارسات لضمان سلامة المرضى ورفع كفاءة الخدمات.

وأضاف، أن التقدم المستمر في مسار الاعتماد يعزز جاهزية الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويؤسس لنموذج صحي يعتمد على الحوكمة الإكلينيكية، وإدارة المخاطر، والتحسين المستمر للجودة.

وشدد رئيس الهيئة، على أن الهيئة مستمرة في دعم المنشآت الراغبة في الارتقاء بخدماتها، من خلال برامج الدعم الفني، والتدريب، وتهيئة بيئة عمل تعزز السلامة المهنية، والحوكمة، وقياس الأداء وتحسينه.