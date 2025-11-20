إعلان

الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية ولبنان بيوم الاستقلال

كتب : مصراوي

10:19 ص 20/11/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(أ ش أ):
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس ادجارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية.


وأوفد الرئيس السيسى، السيد محمد عاطف عبد الحميد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية لاتفيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.


كما بعث رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


وأفد الرئيس السيسي، السيد عبدالعزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية اللبنانية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

