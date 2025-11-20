كيف نجحت وزارة الزراعة في إنتاج الفاكهة الإستوائية؟

المصريون في فرنسا يتوافدون على السفارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان

كشف الدكتور عادل أبو السعود أستاذ المحاصيل الاستوائية بمعهد البحوث الزراعية، تفاصيل نجاح زراعة الفاكهة الاستوائية في مصر وذلك بعد عرض منتجاتها بالأسواق.

وقال أبو السعود في تصريحاته لمصراوي إن نجاح زراعة الفاكهة الاستوائية في مصر جاء بعد عدة تجارب نفذها معهد البحوث الزراعية لضمان خروج منتج يتمتع بدرجات عالية الجودة للمواطنين.

وأشار أبو السعود إلى أن الفاكهة الاستوائية تعد من المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه حيث أن الفدان منها يستهلك حوالي 200 متر مكعب سنويا مقارنة بالمحاصيل الأخرى التي تستنزف كميات كبيرة من المياه المخصصة للزراعة موضحا أن أبرز المنتجات التي طرحت بالأسواق حاليا منها: الأفوكادو والذي يصل سعر الكليو منه لـ200 جنيه والدراجون فورت "التنين" والمعروفة باحتوائها على نسبة عالية من السكريات والتين عديم الأشواك والجمباز.

وحول المكتسبات الاقتصادية من زراعة الفاكهة الاستوائية في مصر قال أبو السعود إنه من المؤكد أن تحقق مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستوائية والتي يمكن زراعتها في أي مكان داخل مصر عدة مكتسبات اقتصادية أبرزها زيادة الصادرات الزراعية وتوفير العملة الصعبة وتوفير كميات كبيرة من المياه واستغلالها لزراعة أخرى فضلا عن استخدام البعض منها في صناعة أدوية الهضم

واختتم أبو السعود حديثه داعيا المواطنيين لشراء الفاكهة الاستوائية مؤكدا على سلامتها الصحية بنسبة 100‎%‎.

