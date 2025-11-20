كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

وزير الكهرباء: 100% نسبة أمان مشروع الضبعة النووية

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحقيق إنجازات متقدمة في كل من المشروع النووي المصري ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي مع المملكة العربية السعودية، مشدداً على مكانة مصر كمركز للطاقة في المنطقة

خالد أبو بكر: محطة الضبعة "إنجاز تاريخي" وخطة علمية كبرى

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، بالقفزة النوعية التي يمثلها مشروع محطة الضبعة النووية لمصر، واصفاً إياه بـ "الخطوة العلمية الكبيرة" التي لم تنل حظها الكافي من التغطية الإعلامية

أمين "المثقفين العرب" يشيد بالدور المصري في دعم القراءة ومحاربة التطرف

أكد الدكتور جمال حسين، الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، أن مصر لا تزال تحتفظ بمكانتها الرائدة في صناعة ونشر الكتب الورقية، مشيراً إلى أن المواطن المصري ما زال يقبل على القراءة بالكتاب المطبوع، على عكس الاتجاه المتنامي نحو الكتاب الإلكتروني في العديد من الدول الأخرى

خالد الجندي يكشف أخطر أنواع الشرك الخفي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الكفر ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية يجب على المسلمين التمييز بينها.

وزير الكهرباء: مفاعل الضبعة النووي يضيء الشبكة القومية خلال 6 أشهر

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر رسخت مكانتها كقوة نووية إقليمية صاعدة، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية غير المسبوقة لمشروع محطة الضبعة.