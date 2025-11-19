وزير الكهرباء: مفاعل الضبعة النووي يضيء الشبكة القومية خلال 6 أشهر

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر رسخت مكانتها كقوة نووية إقليمية صاعدة، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية غير المسبوقة لمشروع محطة الضبعة.

إنجاز محوري وجاهزية للتشغيل

أوضح الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن المحطة العملاقة تتألف من أربعة مفاعلات، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات، أي بإجمالي طاقة تصل إلى 4800 ميجاوات، وهو ما يعادل نحو 10 إلى 12% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في البلاد.

ووصف عصمت خطوة وضع غطاء وعاء الضغط الخاص بأول مفاعل بأنها "محورية"، لكونه يمثل قلب المفاعل وعامل الأمان الأساسي، مشيراً إلى أن الوحدة رقم واحد أصبحت جاهزة تماماً للتشغيل.

وأشار إلى أن نسب الإنجاز في المشروع، الذي يعد الأكبر نووياً في مصر باستثمارات تتجاوز 23 مليار دولار، ستصل إلى 47% قبل نهاية العام الجاري.

توفير اقتصادي غير مسبوق وجدول زمني للطاقة

وكشف الوزير عن الفوائد الاقتصادية المباشرة لانضمام المحطة للشبكة القومية، متوقعاً أن يسهم دخول المفاعل في توفير نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، فضلاً عن تحقيق وفورات مالية هائلة تتراوح بين 2.6 إلى 4 مليارات دولار سنوياً للبلاد.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أوضح الوزير أن المفاعل الأول سيدخل إلى شبكة الكهرباء القومية خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، على أن تلحق به بقية المفاعلات تباعاً.

وذكر أن مصر ستستقبل الوقود النووي لأول مرة في عام 2027، مؤكداً ضرورة تطبيق منظومة "الحماية المادية" عالية المستوى لتأمين الوقود والمحطة من جميع الجوانب.

تأمين الوقود والكوادر المصرية

تناول الدكتور عصمت مسألة إدارة الوقود النووي المستنفد، مؤكداً أن مصر لديها خطط لتنفيذ عمليات إعادة تدوير للوقود لضمان صلاحيته لفترات أطول وإعادة استخدامه كل عامين، إضافة إلى إنشاء مواقع آمنة ومخصصة لتخزينه لمنع أي إشعاع.

وأثنى الوزير على الجانب البشري والجهود المبذولة في المشروع، لافتاً إلى مشاركة 30 ألف عامل و130 شركة في أعمال البناء والاستثمارات. وأكد أن الكوادر المصرية، التي تلقت تدريباً مكثفاً في روسيا، هي من ستتولى مهام التشغيل في المحطة، مع خطة لتدريب 2400 فرد، مشيراً إلى إشادة الجانب الروسي بكفاءة وقدرات العاملين المصريين.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء أمام السيسي وبوتين: بدأنا فعليًّا عصر الطاقة النووية في مصر

"الأوقاف" تنفي إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بـ 30 مليار جنيه

حبس وغرامة.. "تشريعية الشيوخ" توافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء