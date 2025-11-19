أمين "المثقفين العرب" يشيد بالدور المصري في دعم القراءة ومحاربة التطرف

أكد الدكتور جمال حسين، الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، أن مصر لا تزال تحتفظ بمكانتها الرائدة في صناعة ونشر الكتب الورقية، مشيراً إلى أن المواطن المصري ما زال يقبل على القراءة بالكتاب المطبوع، على عكس الاتجاه المتنامي نحو الكتاب الإلكتروني في العديد من الدول الأخرى.

وخلال لقائه مع الإعلامية داما الكردي على قناة "القاهرة الإخبارية"، شدد "حسين" على أن مصر من أبرز الدول التي تؤمن بأن الثقافة والفن هما "القوة الناعمة" القادرة على التأثير في وعي الجمهور في كل مكان. وأضاف أن الشاشات التلفزيونية تمكن المثقف والفنان والمؤدي المصري من الوصول إلى كل منزل في العالم العربي، مؤثراً بذلك في رأي جميع الفئات العمرية.

وعبر عن إعجابه الشديد بـ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الحركة الثقافية، مشيراً إلى مبادرات مثل تسيير قوافل الكتب، وافتتاح المكتبات الجديدة، والعمل على ربط الطالب بالكتاب في كافة المحافظات. وقال: "ثمة وعي عالٍ جداً في مصر، والدولة المصرية لديها مبادرات كثيرة تعكس رؤية القيادة السياسية التي نحترمها ونرفع القبعة لها، لأنها نموذج فريد".

وأكد أن القيادة المصرية تؤمن بأن استخدام القوة الناعمة عبر المثقفين يمثل أداة فعالة للتقريب بين الشعوب ومكافحة التطرف والعنف.

