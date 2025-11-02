وسيم السيسي: اليهود "رعاة غنم" في التوراة.. كيف يدعون بناء الأهرامات

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الإسرائيليين كانوا مجرد قبائل رعاة غنم طُردوا مع الهكسوس من مصر.

وقال السيسي، خلال حواره مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن كتب علماء يهود مثل سيلفرمان (أستاذ في تل أبيب) وفينكلشتاين (أستاذ آثار في نيو هافن) تكشف زيف التوراة أثريًا، مشيرًا إلى أن التوراة نفسها تصف يوسف يأمر إخوته بالأكل بعيدًا لأن المصريين يرون رعاة الغنم نجسًا، مؤكدًا أن هؤلاء "الرعاة" لا يمكن أن يبنوا أهرامات تتطلب عبقرية رياضية هائلة.

وأشار إلى أن علماء مثل أرشيبالد وتشيز ومانجو جمعوا رياضيات مصرية قديمة حول الدائرة والمثلث الذهبي، موضحًا أن المصريين وصلوا إلى "باي 3.14" قبل 3000 سنة.

وأضاف: "هذه النسبة التي لا يستطيع أينشتاين أو أوبنهايمر أو غيرهم من العباقرة إجراء معادلة بدونها، فكيف لرعاة غنم أن يفهموا هذه الرياضيات المعقدة؟"

وتابع السيسي أن عقدة اليهود الأزلية هي الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن الشاعر أحمد شوقي فضحهم بقوله "إن العدو وإن تقادم عهده - فالحقد باق في الصدور مغيب"، مشددًا على أن هذه الادعاءات جزء من حرب معلومات وتشويش بعد احتفالية المتحف الكبير.

وأكد أن المتحف يضم 100 ألف قطعة توثق الحضارة كما في البرديات والجداريات.

وأشار إلى أن نهب المتاحف في بغداد أو إدلب يمحو دليل الحضارات، لكن محاولة نهب المتحف المصري في 25 يناير فشلت بفضل المخزون الحضاري الهائل، موضحًا أن استرداد بعض المسروقات يؤكد قوة الوثائق المصرية التي لا تُمحى.