شهدت مصر، اليوم الأحد أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الهيئة العامة للأرصاد سقوط أمطار على عدد كبير من المناطق وتوقعات طقس الساعات المقبلة، كما أعلنت وزارة السياحة عن وجود 15 ألف زائر يوميا للمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير السياحة: 15 ألف زائر يوميًا بعد الافتتاح الكامل للمتحف الكبير

أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير يُعد إنجازًا حديثًا بارزًا للدولة المصرية يتجاوز كونه مجرد صرح أثري.

وقال فتحي، خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه منارة حضارية عالمية تعكس قدرات المصريين في بناء مشاريع عملاقة بأيادٍ وطنية مدعومة بشركاء دوليين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس عرض الكنوز فقط بل إرسال رسالة ثقافية قوية تحمل عائدًا اقتصاديًا ضخمًا.

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام

قامت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة بافتتاح وتشغيل نادي وفندق بنها للقوات المسلحة، والذي روعي في إنشائه إتباع أحدث التصميمات الهندسية والمعايير الفندقية لتقديم خدمة راقية للزائرين من العسكريين والمدنيين.

كما افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق 6 أكتوبر السلام بعد تطويره، حيث شملت أعمال التطوير كافة المنشآت الخدمية والإدارية بالفندق لتقديم خدمة متميزة لكافة المترددين.

تحديث الطقس.. أمطار رعدية متفاوتة الشدة تتقدم لهذه المناطق

حدث الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس الآن على عدد من المناطق.

وقالت الهيئة، في تنويه عبر صفحتها على فيسبوك، إن الوضع الجوي الساعة الرابعة عصرًا شهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على الصحراء الغربية.

موعد اختيار شقق مبادرة بيتك في مصر ورابط الحجز

أعلنت وزارة الإسكان موعدَ اختيار شقق مبادرة بيتك في مصر، ضمن المرحلة الثانية، لمن سدد جدية الحجز؛ حيث يتم اختيار الشقق خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري.

أكثر من 500 شركة.. انطلاق معرض النقل الذكي واللوجستيات 9 نوفمبر

تنطلق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA تحت شعار "الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينطلق المعرض والمؤتمر باعتبار الصناعة والنقل ركيزتان لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي.

النقل تحذر من السلوكيات الخاطئة للتعامل مع مرفق السكة الحديد

واصلت وزارة النقل، حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تتسبب في الإضرار بالركاب وتعرض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى تعطيل مسير القطارات.

وقالت الوزارة، ممثلة في السكة الحديد، في بيان اليوم، إن من بين هذه السلوكيات السلبية، اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه وإقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان، بالإضافة إلى ركوب القطارات في غير الأماكن المخصصة لذلك، مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك قذف الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، السيد ليفيو إيونوت موشتينو وزير الدفاع الرومانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

انتصار السيسي: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي

عبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مساء أمس سعدت بحضور افتتاح المتحف المصري الكبير هذا الصرح الذي يجمع بين عظمة الحضارة المصرية وروح الحاضر والمستقبل".

مدبولي: توجيه رئاسي بتقديم كل الدعم الممكن للحكومة اللبنانية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق له، حيث ترأسا اجتماع اللجنة العليا المشتركة لاستعراض ملفات التعاون محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

