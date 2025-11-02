البرازيل تستعين بخبرة مصر في تطوير المتاحف

استقبل، اليوم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، Margareth Menezes وزيرة الثقافة البرازيلية وممثلة فخامة رئيس جمهورية البرازيل، والوفد المرافق لها.

يأتي ذلك؛ في إطار الزيارات الرسمية رفيعة المستوى التي تشهدها مصر حالياً للمشاركة في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي أُقيم مساء أمس، وحرصاً من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على استقبال نظرائه من رؤساء وفود الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي.

وخلال اللقاء، أعربت وزيرة الثقافة البرازيلية عن خالص تهانيها للدولة والحكومة المصرية بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف، مشيدة بما شاهدته من مقتنيات أثرية نادرة وعرض متحفي عالمي المستوى يعكس عراقة الحضارة المصرية وأصالتها.

كما قامت بتسليم الوزير رسالة خطية من رئيس جمهورية البرازيل إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن مشاركتها في الحفل جاءت نيابة عن الرئيس البرازيلي الذي حرص على أن يكون لبلاده حضور رسمي في هذا الحدث الدولي.

وخلال اللقاء، ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجالات السياحة والآثار والتراث الثقافي، إلى جانب الاستفادة من خبرة مصر في تطبيق التكنولوجيا الحديثة بالمتاحف، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، لتطبيقها في المتاحف البرازيلية، ولاسيما المتحف الوطني البرازيلي الذي يُعاد تشييده استعداداً لإعادة افتتاحه العام المقبل بعد حادث الحريق الذي تعرض له عام 2018.

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لتنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية بالمتحف الوطني البرازيلي في إطار افتتاحه، بما يُسهم في تعريف الشعب البرازيلي بالحضارة المصرية العريقة وتعزيز الحركة السياحية إلى مصر.

وتناول اللقاء بحث إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التراث والمتاحف وحماية الآثار وتبادل الخبرات في هذه المجالات، بما يعزز العلاقات الثقافية والحضارية بين الشعبين.

ومن جانبه، رحّب شريف فتحي بالتعاون بين البلدين، مؤكداً على أن السياحة والآثار والفنون والثقافة تمثل جسوراً للقوة الناعمة تُسهم في مد جسور الصداقة وتعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب.