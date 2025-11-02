وزير الثقافة ونظيره الإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم

كتب- محمد شاكر:

شهدت القاهرة اليوم، بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقّعها الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك في أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية.

وخلال مراسم التوقيع، أكّد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن توقيع هذه المذكرة يأتي تجسيداً للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، وانطلاقاً من رؤية الدولة المصرية الداعية إلى تعزيز التعاون الثقافي مع الأشقاء العرب. وأوضح أن المذكرة تمثل نموذجاً عملياً لتوظيف الثقافة في بناء جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، مثمناً مضامين بنودها التي تترجم إرادة سياسية حقيقية نحو دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وحماية التراث، وتمكين الموهوبين، بما يساهم في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة.

من جانبه، أعرب الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعتزازه بالعلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وأن التعاون مع مؤسساتها الثقافية يفتح آفاقاً واسعة للتكامل والعمل المشترك.

وأشار إلى أن المذكرة تأتي تعزيزاً لمسيرة التعاون العربي في مجالات الفنون والتراث، معرباً عن تطلع بلاده إلى تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تعزز الحضور الثقافي للبلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتضمّنت مذكرة التفاهم عدداً من البنود الهادفة إلى تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والفنية والتراثية والصناعات الإبداعية ودعم الموهوبين، إضافة إلى تشجيع تبادل الزيارات على المستويين الوزاري والفني بين المسؤولين والخبراء وصنّاع السياسات الثقافية والفنية، وتبادل الخبرات في مجالات التراث والفنون والصناعات الثقافية والإبداعية والمكتبات.

كما نصّت المذكرة على تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تتعلق بتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بصون التراث الثقافي وتعزيز الوعي بأهميته، إلى جانب تبادل الخبراء والباحثين والمختصين في مجالات الفنون والتراث والمكتبات والصناعات الثقافية والإبداعية عبر القنوات الدبلوماسية.

وتشجع المذكرة كذلك التعاون بين الجانبين في إطار عمل المنظمات الثقافية الدولية، ومنها اليونسكو والألكسو والإيسيسكو، فضلًا عن تنظيم برامج لتبادل المفكرين والكُتّاب والفنانين، وتشجيع المشاركة المتبادلة في المهرجانات والمعارض الثقافية الدولية، وإقامة ندوات ومؤتمرات متخصصة لدراسة قضايا حماية التراث وتعزيز الوعي بقيمته الحضارية.

كما ركّزت المذكرة على التعاون في مجالات النشر والترجمة والفنون التشكيلية بما في ذلك الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والحرف التقليدية، إلى جانب تبادل المعلومات الببليوجرافية والتسجيلات الصوتية والمرئية المتعلقة بالثقافة.

وشدد الطرفان ضمن بنود المذكرة على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع تبادل الخبرات في هذا المجال بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقعة من الجانبين، فضلاً عن التنسيق المشترك لتنظيم الأنشطة الثقافية ذات الاهتمام المشترك بما يواكب الأطر القانونية المعتمدة في كلا البلدين.

وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الوزيران عن اعتزازهما بروح الأخوة التي تحكم العلاقات بين البلدين، مؤكدين أن المذكرة تمثل خطوة جديدة نحو مزيد من التعاون الثقافي والفني بين مصر والإمارات، وتؤسس لشراكة فاعلة تُعلي من قيمة الإبداع والهوية، وتُسهم في صياغة مستقبل ثقافي عربي مشترك.

وعقب التوقيع، اصطحب وزير الثقافة المصري نظيره الإماراتي في جولة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، حيث استعرضا جانباً من مقتنياته الفنية العالمية التي تُجسد ريادة مصر في حفظ التراث الإنساني والفن الراقي.

وقد شهد مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الثقافة المصرية والإماراتية، منهم: الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، السفير عمر سليم، مستشار وزير الثقافة للعلاقات الخارجية، أحمد سعودي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الثقافة، رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، صقر بخيت المنهالي، مدير مكتب وزير الثقافة الإماراتي، عائشة طيب كمالي، المستشار الثقافي.

وتأتي زيارة الوفد الإماراتي إلى مصر ضمن مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز الصروح الثقافية في العالم، بما يعكس عمق التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والتراثية والحضارية.

