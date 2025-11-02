البرلمان يناقش اتفاقية المحطات النووية مع روسيا

كتب- نشأت علي:

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، في مناقشة البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، حول التعاون في بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة.



واستعرض النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، مؤكدا انها تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون النووي السلمي بين مصر وروسيا، التي انطلقت رسميًا بتوقيع الاتفاقية الإطارية في 19 نوفمبر 2015، بهدف إنشاء أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات.



وأشار إلى أن البروتوكول المعدل يتضمن إضافة نطاق أعمال "تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية" لمحطة الضبعة النووية إلى التزامات الجانب الروسي، مع الاحتفاظ بالمسؤولية النهائية للتشغيل على الجانب المصري، نظرًا لوجود المنظومة على الأراضي المصرية.



وأوضح أن البروتوكول يتضمن ايضا تدريب الكوادر المصرية بحيث يتم تدريب الأفراد المصريين المشاركين في تشغيل نظام الحماية المادية، مما يعزز نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية.



وأضاف السويدي أن البروتوكول المعدل يتضمن على الالتزام بالمعايير الدولية، بحيث يتم تنفيذ المنظومة وفقًا للتشريعات المصرية، ومتطلبات هيئة الرقابة النووية المصرية، وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.