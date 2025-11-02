

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.



شمل التنويه، تفاصيل الحالة الجوية اعتبارًا من الساعة 1 ظهر اليوم الأحد 02 نوفمبر 2025.



وقالت الأرصاد، إنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية يشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري قد يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة.



اقرأ أيضًا:



اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون واتفاقيتين







أجواء خريفية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة







تعرف على عقوبة إهانة عضو اللجنة الانتخابية وفقًا للقانون



