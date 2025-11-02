إعلان

تنويه جوي عاجل.. أمطار متفاوتة الشدة اعتبارًا من الواحدة ظهرًا

كتب : محمد نصار

12:56 م 02/11/2025

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.


شمل التنويه، تفاصيل الحالة الجوية اعتبارًا من الساعة 1 ظهر اليوم الأحد 02 نوفمبر 2025.


وقالت الأرصاد، إنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية يشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري قد يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة.

الارصاد


الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار متفاوتة الشدة الأرصاد حالة الطقس

