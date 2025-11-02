حركة المحليات.. تنقلات جديدة في قيادات الأحياء بالقاهرة

أصدر د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بعدد من مناطق القاهرة بهدف تجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل قرار محافظ القاهرة، تكليف شريف محمد شريف مكاوي، بمنصب سكرتير حي حلوان، وإسلام سيد إسماعيل، بمنصب سكرتير حي السيدة زينب، ومحمد محجوب سالم لحي المرج، وسمير محمود مجلي لحي غرب مدينة نصر.

كما تم تكليف أحمد محمد محمدي سكرتيرًا لحي الزيتون، وأشرف نور الدين محمد سكرتيرًا لحي منشأة ناصر، وعمرو سامي محمد سكرتيرًا لحي دار السلام، وعلي رضا محمد شحاتة سكرتيرًا لحي غرب القاهرة، ووليد حسنين عبد المنعم سكرتيرًا لحي الشرابية، وهناء بباوي مسعود سكرتيرًا لحي عين شمس، ووجيه عز الدين محمد سكرتيرًا لحي الخليفة.

