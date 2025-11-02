قال النائب أيمن الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، أن مشهد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، هو مشهد يدعو للفخر والاعتزاز بهويتنا المصرية، ورسالة باستعادة مصر ريادتها الثقافية عالميا.

وأضاف "الهوارى"،: لقد انتظر العالم طويلاً هذه اللحظة، واليوم، وفي ظل جلال أهرامات الجيزة الخالدة، تقف مصر لتقدم للعالم صرحها الأعظم، المتحف المصري الكبير.

وتابع، إن افتتاح هذا المتحف ليس مجرد تدشين لمبنى ضخم، بل هو إعلان صريح عن استعادة مصر لريادتها الثقافية ومكانتها التاريخية، مشيرا إلى إن هذا الصرح هو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم كنوزاً لم تُعرض من قبل، وعلى رأسها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون.

وأضاف،: أن المشهد المهيب اليوم، بحضور قادة وملوك ورؤساء دول وحكومات من سبعين وفداً رسمياً، يبعث برسالتين واضحتين: الأولي، إن الحضارة المصرية ليست صفحات مطوية، بل هي نبع متدفق للإنسانية جمعاء، وهي أساس العلم والمعرفة الذي استنارت به الأمم.

وتابع،: الرسالة الثانية هي إن هذا المشروع العملاق يمثل بوابة مصر الجديدة إلى المستقبل، وهو دفعة قوية لقطاع السياحة، ومركز ثقافي عالمي، ورمز لقدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشاريع الكبرى بأعلى المعايير العالمية، حتى في أصعب الظروف.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الافتتاح، مشيرا إلي أنها عبرت عن حجم ذلك الإنجاز التاريخي.

ووجه الهوارى الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وكل من ساهم وشارك في تنفيذ وتحقيق ذلك الإنجاز الحضاري والثقافي والتاريخي، الذى يمثل هدية مصر العالم.