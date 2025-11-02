إعلان

على مكتب وزير الكهرباء.. تقرير شامل لحصر الطلبات على المنصة الموحدة

كتب : مصراوي

05:00 ص 02/11/2025

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كتب- محمد صلاح:

وجَّه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإعداد تقرير مفصل لحصر ومراجعة جميع الطلبات المقدمة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تُعد البوابة الإلكترونية الرسمية لتقديم خدمات القطاع للمواطنين.

ويأتي هذا التكليف في إطار متابعة الوزير الدورية لأداء المنظومة الرقمية، والتأكد من سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في تقديم الخدمات.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن التقرير يتضمن حصرًا شاملًا لجميع الطلبات المسجلة على المنصة، سواء التي تم تنفيذها أو الجاري العمل عليها أو التي تواجه تحديات تتطلب تدخلًا إداريًا.

ويهدف التقرير إلى تقييم كفاءة المنصة وتحديد أوجه التحسين المطلوبة، بما يضمن تيسير الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ورفع مستوى رضا المواطنين.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

