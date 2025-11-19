حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": ارتفاع تدريجي بالحرارة بأغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 20 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود غدًا الخميس، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة طقس غدًا الخميس تشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا تشهد شبورة مائية من (4:9 صباحاً) قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وبينت أن طقس غدًا الخميس يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

القاهرة والوجه البحري:

الدرجة العظمى: 28 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية:

الدرجة العظمى: 26 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

الدرجة العظمى: 29 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد:

الدرجة العظمى: 33 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 22 درجة مئوية.

