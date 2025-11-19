إعلان

"المحطات النووية": تركيب "وعاء الضغط" بداية الطريق لبدء التجارب على مفاعل الضبعة

كتب : داليا الظنيني

10:57 م 19/11/2025

الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، أن الخطوة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، والمتمثلة في تركيب وعاء ضغط المفاعل بقلب الوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية، تُمثل إنجازاً محوّرياً في مسار المشروع.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أوضح حلمي أن هذا الوعاء هو بمثابة "قلب المفاعل"، حيث تحدث داخله التفاعلات الانشطارية المسؤولة عن توليد الكهرباء بطريقة آمنة تماماً.

وشدد رئيس الهيئة على الدقة التقنية العالية التي تتطلبها هذه المرحلة، مشيراً إلى أن وعاء الضغط يحتاج إلى تكنولوجيا تصنيع خاصة جداً، موضحا أن عمليات التصنيع والاختبارات اللازمة ستغرقت أشهر طويلة قبل شحنه وتركيبه.

وأشار حلمي إلى أن إتمام هذا الإنجاز يؤكد الجاهزية الإنشائية لمحطة الضبعة ويجعل مصر أقرب بكثير إلى بدء التجارب الفعلية، موضحا أن تبدأ التجارب التشغيلية للمفاعل الأول في عام 2027.

وتابع: من المخطط الانتهاء من جميع مفاعلات المحطة وربطها بالشبكة الكهربائية القومية بشكل كامل قبل عام 2030.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء أمام السيسي وبوتين: بدأنا فعليًّا عصر الطاقة النووية في مصر

"الأوقاف" تنفي إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بـ 30 مليار جنيه

حبس وغرامة.. "تشريعية الشيوخ" توافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية بدء التجارب على مفاعل الضبعة برنامج يحدث في مصر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل