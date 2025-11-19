أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، أن الخطوة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، والمتمثلة في تركيب وعاء ضغط المفاعل بقلب الوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية، تُمثل إنجازاً محوّرياً في مسار المشروع.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أوضح حلمي أن هذا الوعاء هو بمثابة "قلب المفاعل"، حيث تحدث داخله التفاعلات الانشطارية المسؤولة عن توليد الكهرباء بطريقة آمنة تماماً.

وشدد رئيس الهيئة على الدقة التقنية العالية التي تتطلبها هذه المرحلة، مشيراً إلى أن وعاء الضغط يحتاج إلى تكنولوجيا تصنيع خاصة جداً، موضحا أن عمليات التصنيع والاختبارات اللازمة ستغرقت أشهر طويلة قبل شحنه وتركيبه.

وأشار حلمي إلى أن إتمام هذا الإنجاز يؤكد الجاهزية الإنشائية لمحطة الضبعة ويجعل مصر أقرب بكثير إلى بدء التجارب الفعلية، موضحا أن تبدأ التجارب التشغيلية للمفاعل الأول في عام 2027.

وتابع: من المخطط الانتهاء من جميع مفاعلات المحطة وربطها بالشبكة الكهربائية القومية بشكل كامل قبل عام 2030.

