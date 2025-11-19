إعلان

وفاة شقيقة الإعلامية أميرة عبد العظيم

كتب : محمد أبو بكر

07:52 م 19/11/2025

الإعلامية أميرة عبد العظيم

أعلنت الإعلامية أميرة عبد العظيم عن وفاة شقيقتها.

وكتبت أميرة عبد العظيم، عبر "فيس بوك"، الأربعاء: أختي ماتت".

تعد أميرة عبد العظيم واحدة من أبرز الإعلاميات في مصر، ولها تاريخ طويل من اللقاءات التلفزيونية المميزة مع كبار الفنانين والمطربين في ماسبيرو، حيث قدمت لقاءات نادرة مع نجوم لا يظهرون كثيرًا على الشاشات، من بينهم عمر الشريف وعادل إمام.

