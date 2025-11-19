وفاة شقيقة الإعلامية أميرة عبد العظيم

أعلنت الإعلامية أميرة عبد العظيم عن وفاة شقيقتها.

وكتبت أميرة عبد العظيم، عبر "فيس بوك"، الأربعاء: أختي ماتت".

تعد أميرة عبد العظيم واحدة من أبرز الإعلاميات في مصر، ولها تاريخ طويل من اللقاءات التلفزيونية المميزة مع كبار الفنانين والمطربين في ماسبيرو، حيث قدمت لقاءات نادرة مع نجوم لا يظهرون كثيرًا على الشاشات، من بينهم عمر الشريف وعادل إمام.

