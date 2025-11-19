رئيس تتارستان يستقبل وزير الأوقاف ويشيد بمكانة مصر والأزهر

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

استقبل الرئيس رستم مينيخانوف - رئيس جمهورية تتارستان، الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بحضور الشيخ كامل ساميغولين - مفتي تتارستان، وشيخ الإسلام طلعت صفا تاج الدين - رئيس النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، والدكتور أمر الله تونجل - مفتي إسطنبول، والدكتور عبد الرزاق السعدي - أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة العلوم الإسلامية بالأردن.

يأتي ذلك في إطار زيارة الوزير الرسمية ومشاركته في المؤتمر الدولي السادس عشر الذي تعقده جمهورية باشكورتستان، بعنوان: "مُثل وقِيم الإسلام: أمة واحدة، مصير مشترك"، في الفترة من ١٧ حتى ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

وعلى هامش اللقاء، قلد رئيس تتارستان، شيخ الإسلام المفتي طلعت صفا تاج الدين - رئيس النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، وسام الجمهورية بمناسبة مرور خمس وأربعين سنة على تقلده منصب الإفتاء والنظارة الدينية وخدماته الجليلة لوطنه، لاسيما أن شيخ الإسلام ولد على أرض جمهورية تتارستان فحق لوطنه أن يفتخر به.

وفي أثناء اللقاء، نقل وزير الأوقاف تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أخيه رئيس جمهورية تتارستان، معربًا عن خالص الأماني بأن يعم السلام والازدهار البلدين الكريمين، وسائر بلاد العالم.

من جانبه، أبلغ رئيس جمهورية تتارستان خالص تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مُرسلًا أطيب التهاني بمناسبة يوم ميلاده، وراجيًا له دوام العافية والتوفيق.

كما أعرب رئيس تتارستان باعتزازه الشديد بالعلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين؛ مؤكدًا أن من شواهد استمرارها ذلك اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم احتفالًا بوضع وعاء الاحتواء للمفاعل النووي في الضبعة؛ ذلك المشروع العملاق الذي يقف شاهدًا قويًا على قوة العلاقات وتطورها بين البلدين.

كذلك أشاد رئيس تتارستان بمكانة مصر ودورها التاريخي الراسخ في محيطها الإقليمي والدولي، وما تمثله من دعامة للاستقرار والتنمية والفكر المستنير، مثمنًا دور الأزهر الشريف في نشر منهج الإسلام الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وإسهامات خريجيه في نشر قيم الاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف، بما يعكس أثر الأزهر العالمي ودوره في خدمة الإنسانية.

وبحث اللقاء سُبل دعم وزارة الأوقاف لأكاديمية بولغار، وتعزيز التعاون العلمي في مجالات نشر الفكر الوسطي ورعاية البرامج التدريبية المشتركة وتبادل الإصدارات العلمية.