المصريون في فرنسا يتوافدون على السفارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان

يظهر الليلة في "دولة التلاوة".. من هو محمد القلاجي الذي يحاكي كبار القراء؟

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً باستاد القاهرة، لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية التي يبدأ فيها التصويت بعد أيام، وقبيل فترة الصمت الانتخابي.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، وأحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب، اللواء مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الصندوق المركزية، اللواء صلاح المعداوي، أمين الحزب بمحافظة القاهرة.

كما شارك في فعاليات المؤتمر الجماهيري مرشحو حماة الوطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، والمرشحون على المقاعد الفردية، وعدد من أمناء المحافظات وأمناء الأمانات النوعية بالحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت فعاليات المؤتمر الجماهيري بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي عن انتخابات مجلس النواب 2025، والذي تضمن إبراز جهود حماة الوطن في الاستحقاق الانتخابي خلال مرحلتي التصويت الأولى والثانية.

وفي بداية كلمته قال الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن: ما حدث يوم 17 نوفمبر من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ اللازم في شأن مواجهة أي قصور في انتخابات المرحلة الأولى، بمثابة إنقاذ لأصوات المصريين.

وأشار إلى أن هذا التوجيه رسالة قوية بأهمية كل صوت مصري في الانتخابات، وهو ما سيكون دافعاً إلى زيادة الإقبال على التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات التي تنطلق بعد أيام.

وقال رئيس حماة الوطن: تعاهدنا في الحزب على الصدق والشفافية من أجل بناء مصر وتحقيق آمال وطموحات شعبها.

ودعا الفريق محمد عباس حلمي الجميع إلى أهمية المشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الإرادة الحرة للمصريين هي التي ستختار أعضاء المجلس الجديد.

وأكد أن الحزب لديه العديد من البرامج التي سيتقدم بها إلى الحكومة، من أجل استكمال رؤية التنمية المستدامة في كافة المجالات وبجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر لن تُبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، مشيراً إلى أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي ليست شعاراً، وإنما مشروع وطني شامل يبدأ من المواطن ويصل إليه.

وقال نائب رئيس الحزب: هدفنا في حماة الوطن أن نكون سنداً للدولة وصوتاً للمواطن، مؤكداً أن الحزب لم يتوقف عن التطوير ودعم كوادره.

ووجه اللواء أحمد العوضي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيهاته الأخيرة بشأن نتائج انتخابات المرحلة الأولى، مؤكداً أن القرار يشير إلى أن إرادة الشعب هي الحكم، والصندوق صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المواطنين.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن أن توجيهات الرئيس الهدف منها أن تكون نتيجة الانتخابات معبرة عن الشعب المصري، داعياً جميع المصريين إلى الخروج لصناديق الاقتراع، قائلاً: صوتك هيفرق، انزل وشارك.

فيما أكد الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، أمين التنظيم، أهمية الخروج إلى صناديق الاقتراع في أيام التصويت بالمرحلة الثانية لدعم مرشحي الحزب سواء القائمة الوطنية أو على المقاعد الفردية.

وقال: نعاهدكم أن نكون خادمين للجميع في مجلس النواب، وألا نرد صاحب حق أو صاحب طلب أو مظلمة، متابعاً: ننتظر حشوداً غفيرة من المصريين أمام صناديق الاقتراع.

من جانبه أكد اللواء صلاح المعداوي، أمين محافظة القاهرة بحزب حماة الوطن، على كافة قيادات وكوادر الحزب في القاهرة ضرورة الإعداد الجيد استعداداً لانتخابات المرحلة الثانية، لاسيما في ظل المنافسة الشريفة مع عدد كبير من مرشحي الأحزاب الأخرى والمستقلين.