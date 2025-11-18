الرئيس السيسي: "أنا جيت في وقت كل حاجة كانت على الأرض"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بناء وعي حقيقي داخل المجتمع يتطلب وقتًا وجهدًا طويل المدى، موضحًا أن الإعلام والدراما يلعبان دورًا محوريًا في تشكيل المزاج العام.

وشدد السيسي خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، على أن بناء شخصية مصرية سوية وفق معايير علمية ونفسية سليمة لا يتحقق عبر عمل فني واحد، خاصة في ظل تراكمات امتدت لنحو 60 عامًا من نمط فني أثر تدريجيًا على قيم المجتمع ووجدانه وطريقة تفكيره.

وقال الرئيس السيسي: "هي نسب الطلاق زادت ليه؟ الدراما ما جابتش إن الست بتكافح مع جوزها، ما جابتش إن الست ممكن يكون بيتها مش غالي قوي، يعني جايب لك قاعدين في فيلا وشقق غالية جدا يمكن تلتين المصريين ميقدروش يعملوه فحضرتك بتتفرجي على التليفزيون عايزة لما تيجي تشوفي كده، يبقى بيتك زيهم.. طب بيتك مش زيهم، فأنت مش راضية لا عن باباكي ولا عن جوزك".

وأضاف: "أنا جيت في وقت كل حاجة كانت على الأرض.. فن على الأرض، قيم على الأرض، تعليم على الأرض، صناعة على الأرض، اقتصاد على الأرض، وعي على الأرض".