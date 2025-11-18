إعلان

السيسي للمتقدمين لأكاديمية الشرطة: "عاوز أسمع منكم أسئلة وتعليقات وانتقادات"

كتب : داليا الظنيني

08:55 م 18/11/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت - داليا الظنيني:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارا تفاعليا مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة تناول خلاله تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية.

وشدد الرئيس السيسي على أن التطورات الداخلية أكدت على مدى تلاحم أبناء الشعب المصري وحرصه على العبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والإنجازات.

وأضاف الرئيس للمتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "سعيد إن أنا التقي بكم وأتمنى لكم التوفيق في الأكاديمية هنا وفي حياتكم".

وتابع: "عايز اسمع منكم أسئلة أو تعليقات أو آراء أو حتى انتقادات.. وما تترددش أبدا إنك أنت تسأل السؤال أو تنتقد أو تعلق أو تقترح أبدا.. أنتوا الشباب أنا بعتبرهم هم المستقبل كله".

عبدالفتاح السيسي أكاديمية الشرطة الرئيس السيسي

