علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما شهدته انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة.

وقال الرئيس: "الانتخابات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن انتقاء يقوم به الشعب المصري لمن سيمثلوه".

وأضاف: "لو أنا جيت اديتك أنبوبة بوتاجاز أو اديتك بون أو اديتك فلوس أو اديتك أي حاجة عشان تختار واحد غير صالح، الثمن ده أنت أقل.. أنت ما أخدتش حاجة؟.. المبلغ اللي أنت خدته ده ولا حاجة ده ما يساويش حاجة في إنك أنت تمكن إنسان غير صالح وتخليه هو صوتك وصوت المصلحة بتاعت بلدك تبقى في رقبته".

وتابع الرئيس السيسي: "لو أنت عندك من الوعي وفاهم قد إيه أهمية انتقائك واختيارك لناس نجيبة وشريفة ومخلصة وأمينة وواعية ومتعلمة، قد إيه ده غالي قوي وما يتقدرش بدائله بأي مقابل، ده وعي آخر".

وأكمل الرئيس السيسي: "النهاردة أنت بتقول في الانتخابات بلاش أجيب البرلمان خالص.. على مستوى الرئيس خد فلوس وانتخبني أو انتخب فلان، وده مش كويس اوعى تعمل كده.. أنت هتمكن حد من مستقبل 120 مليون وهو أحمق أو جاهل أو متخلف أو متردد أو مش فاهم أو مش جاهز.. ده يقلقك جدا؟".

وقال الرئيس: "والله لو أنت جيت تنتقي لمصر سواء في البرلمان أو في الرئاسة أو في أي وظيفة من الوظائف الكبيرة اللي هتأثر على البلد دي، تخليك تفكر بدل المرة 100 مرة وأكنه جاي لأخت من أخواتك عريس وأنت بتفحصه".

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الاختيار الأفضل خلال الانتخايات، مضيفا:"لو أنا فاهم كويس قوي مقتضيات الحفاظ على الدولة دي وإن اللي هيتولى مسئوليتها ويشيلها في رقبته لو أنا بصوتي ده وأنا ما استقلش صوتي وأقول إيه أنا واحد من كام مليون؟.. لأ أنا هأعمل اللي عليا.. هأختار على قد ما أنا فهمت وبحثت وده بقى سهل دلوقتي إن الشخصية دي تمثلني في البرلمان أو الشخصية دي ممكن تتولى مسئولية الدولة".