أعلنت وزارة الثقافة فتح أبواب متحف طه حسين "رامتان" بحي الهرم، والتابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، للجمهور مجانًا لمدة ثلاثة أيام متتالية، من اليوم الثلاثاء 18 حتى الخميس 20 فبراير الجاري.

يأتي ذلك احتفاءً بذكرى ميلاد عميد الأدب العربي، وتأكيدًا على دوره المحوري في النهضة الفكرية المصرية والعربية، وضمن أهداف وزارة الثقافة بمنح الجمهور فرصة خاصة لاكتشاف عالم طه حسين، حيث يعرض المتحف مسيرته الفكرية والإنسانية ومكتبته ومقتنياته الشخصية التي شكّلت جزءًا من الذاكرة الثقافية المصرية.

وأكدت وزارة الثقافة أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى الاحتفاء برموز الوطن في مجالات الأدب والفكر والفنون، وإتاحة كنوز المتاحف أمام الجمهور، ولا سيما الأجيال الناشئة، بما يساهم في ترسيخ الوعي بتاريخ مصر الثقافي ودعم مسار بناء الإنسان المصري.

ودعت الوزارة الأسرة المصرية بمختلف أعمارها إلى زيارة المتحف والتعرّف عن قرب على مُقتنيات العميد، مؤكدة استمرارها في تنفيذ برامج تعزز التواصل بين المجتمع ومبدعيه الكبار، وتحفظ للأجيال القادمة قيمة هذا التراث الخالد.

