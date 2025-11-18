مجدي الجلاد: الرئيس السيسي لديه إرادة حقيقية لإصلاح الخلل الداخلي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن تدخل الرئيس السيسي، بشأن انتخابات "النواب"، جاء بعد أن وصلته صرخة المواطن المصري الذي شعرَ من اليوم الأول أن الانتخابات "مُهندسة ومُرتَّبة".

وأضاف الجلاد، خلال مقطع مصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الشارع أدارَ ظهره تمامًا للعملية الانتخابية؛ لأنه فقدَ الإحساس بأن صوته له قيمة، مشيرًا إلى أن مصطلح "تحالف الموالاة" الذي أطلقته عدة أحزاب، نحتاج فيه إلى الإجابة عن سؤال: موالاة لمين؟!

ونوه رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام بأن كلمة "تركنا دوائر مفتوحة للمستقلين" التي قالها النائب مصطفى بكري، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، تكشف الحقيقة بوضوح.

وشدد الجلاد على أن الانتخابات البرلمانية الحالية واجهت إعراضًا شعبيًّا واسعًا؛ فالشارع لم يهتم بالانتخابات، لأنه شعر منذ البداية أنها مرتبة، وهذا الإعراض جاء مصحوبًا بتحفظات شديدة من القوى السياسية والحزبية والمستقلين.

وأشار الجلاد إلى أن هناك مَن كان يدير الانتخابات ويوزع المقاعد من غرف مغلقة، ويقرر أية دائرة تُترك لمستقل، وأي مقعد يُعطى لمعارض، مؤكدًا أن النتيجة كانت برلمانًا بـ3 أو 4 معارضين فقط من 600 نائب، وهو ما لا يليق بدولة بحجم مصر، معقبًا: "مِن إمتى بنوزَّع المقاعد في الغرف المغلقة؟!".

وتابع الجلاد بأن الرئيس استمع إلى الشعب بعد أن تجاهلته الأحزاب والجهات التي هندست المشهد، مشددًا على أن ظاهرة "المال السياسي والكراتين والدعاية الموجهة" يجب أن تُعالج جذريًّا قبل أي انتخابات قادمة.

وأوضح رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن الرئيس تدخل للمرة الثانية، خلال أسابيع قليلة، بعد إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان، رغم رفضه من النقابات والقوى الحقوقية.

وأشار الجلاد إلى أن هذا يؤكد وجود إرادة حقيقية لإصلاح الخلل الداخلي، بدءًا من الإعلام ووصولًا إلى البرلمان، مؤكدًا أن الشعب لن يقبل برلمانًا "مفروضًا" عليه.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن الرئيس وضع القضاة أمام مسؤوليتهم بقوله "قرارات ترضي الله"، متمنيًا أن يخرج برلمان جديد يعبر فعلًا عن إرادة المواطن البسيط ويستجيب لمشكلاته الحقيقية.

