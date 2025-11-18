بالرقم القومي.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد لغة عربية



أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.



ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلمات بدءًا من غدًا الموافق 19 نوفمبر ولمدة أسبوعين، فيما يُفتح باب ترتيب الرغبات اعتبارًا من الغد وحتى 2 يناير 2026.



وفيما يتعلق بالمتقدمين المقرر إدراجهم بقائمة انتظار المسابقة، فمن المقرر إعلان ترتيبهم عقب انتهاء فحص التظلمات وإعلان نتيجتها.



وأوضح رئيس الجهاز أن آلية ترتيب الرغبات تتيح للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف في محافظاتهم، فرصة التأهل للمرحلة التالية من المسابقة في محافظات أخرى لم تستكمل العدد المطلوب من الوظائف.



وأشار إلى أن الجهاز أتاح لهؤلاء المتقدمين حرية اختيار محافظة من بين المحافظات المتاحة لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بها، على أن يقوم المتقدم بترتيب المحافظات المتاحة على موقع بوابة الوظائف الحكومية وفقًا لرغباته.



اقرأ أيضًا:



ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة







الإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة







تعرف على ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته



