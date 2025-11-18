إعلان

بأرباح 850 مليون جنيه.. اعتماد ميزانية شرق الدلتا للكهرباء خلال 2024-2025


كتب- محمد صلاح:

08:31 ص 18/11/2025

شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، اجتماعها لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالي 2024/2025 بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ولفيف من أعضاء الجمعية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أشرف يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، نتائج أعمال الشركة على مدار العام المالي 2024/2025، والتي أظهرت تحسنًا وارتفاعًا في الأداء التشغيلي والمالي.

أبرز المؤشرات والأرقام المحققة:

- القدرة الاسمية: بلغت القدرة الاسمية للشركة 9904.54 م.وات في 30 يونيو 2025.

- الطاقة المولدة: ارتفعت كمية الطاقة المولدة الفعلية بنسبة 13.31% عن الطاقة المستهدفة، حيث بلغت 31584.16 مليون ك.و.س مقارنة بالمستهدف 27874.01 مليون ك.و.س.

- الطاقة المباعة: سجلت كمية الطاقة المباعة الفعلية ارتفاعًا بنسبة 13.78% عن المستهدف، حيث وصلت إلى 30653.07 مليون ك.و.س مقابل مستهدف بلغ 26940.60 مليون ك.و.س.

- تحسن كفاءة الاستهلاك: تحسنت نسبة الاستهلاك الذاتي المحقق، حيث بلغت 2.95%، مما يشير إلى زيادة كفاءة التشغيل داخل محطات الشركة.

وتُظهر هذه النتائج أن شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء قد حققت أداءً قويًا ومتفوقًا على المستهدفات المخططة خلال العام المالي 2024/2025، مما يعكس جهود الإدارة في رفع كفاءة الإنتاج والتشغيل.

