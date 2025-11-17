

أشاد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلق بالعملية الانتخابية، معتبراً أنه يمثل تصحيحاً مهماً للمسار الديمقراطي.



وأشار الجلاد خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "خارج الصندوق" على فضائية "العربية" إلى أن منشور الرئيس تضمن عدة نقاط جوهرية، أهمها تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بممارسة دورها الكامل في ضبط العملية الانتخابية، مع التأكيد على ضرورة أن تعبر النتائج عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري.



وتابع: "الرئيس فتح الباب أمام الهيئة المستقلة لاتخاذ القرارات المناسبة، سواء بإلغاء المرحلة الأولى بالكامل أو إلغاء الانتخابات في الدوائر التي شابتها مخالفات"، مؤكداً أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.



وأضاف الجلاد متحدثاً عن ظاهرة المال السياسي: "عندما نتحدث عن تمويل الانتخابات نواجه دائماً بطلب الإثبات، لكن كل الشواهد وشهادات المرشحين أنفسهم تؤكد وجود تبرعات كبيرة للأحزاب ومبالغ طائلة تم إنفاقها بشكل غير منضبط".



وأكد أن الإشكالية تتجلى في سيطرة رجال الأعمال والمستثمرين على أغلبية المقاعد، مما يشير إلى وجود خلل حقيقي في نظام التمويل الانتخابي، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات ترافقت مع منع مندوبي المرشحين المستقلين والمعارضين من ممارسة حقوقهم الطبيعية في مراقبة العملية.