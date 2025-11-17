

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:



وزير الصحة يشهد إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة" بالتعاون مع "باير"



شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فعاليات إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة" بعد عامين من انطلاقها في فبراير 2023، بالتعاون مع شركة "باير" لصحة المستهلك، بهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية.



الهيئة الوطنية للإعلام: تفعيل البروتوكول بين مصر وتشاد في المجال الإعلامي



قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن العلاقات بين مصر وتشاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، مميزة للغاية، وزيارة الوزير التشادي كانت مهمة وضرورية، لا سيما في إطار توجهات ماسبيرو الأفريقية اتساقاً مع الرؤية الرئاسية بشأن توطيد العلاقات مع الأشقاء في دول القارة السمراء”.



الشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد احترام الدستور وصون الإرادة الشعبية



ثمن حزب الشعب الجمهوري، البيان الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس جاءت لتعكس التزام الدولة الكامل باحترام الدستور والقانون وصون الإرادة الشعبية.



الصحة تعلن نتائج حملة "قلبك أمانة" للكشف المبكر عن أمراض القلب



أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، نتائج حملة "قلبك أمانة" التي أطلقتها في فبراير 2023 بالتعاون مع شركة باير لصحة المستهلك – الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها في مختلف أنحاء الجمهورية.



بعد توجيهات الرئيس.. حزب مستقبل وطن يصدر بيانًا بشأن انتخابات النواب



ثمن حزب مستقبل وطن، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مراعاة الشفافية والنزاهة المطلقة في كافة مراحل انتخابات مجلس النواب ودعمه لإرادة الناخبين الحرة في جميع الاستحقاقات الدستورية من خلال مطالبته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بالتدقيق التام في فحـص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والطعون المقدمة بشأنها واتخاذ القرارات الصحيحة باستقلالية تامة وحيادية غير منقوصة، سواء بإلغاء الكامـل لـهذه المـرحلة مـن الانتخابات، أو إلغائهـا جزئيـًا في دائـرة أو أكثـر مـن دائـرة انتخابيـة، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقًا.



بيان عاجل من السياحة بشأن نظام حجز تذاكر المتحف المصري الكبير الجديد



أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، من خلال الكتاب الدوري رقم (289) لسنة 2025، بيانًا رسميًا أن إدارة المتحف المصري الكبير قررت البدء في العمل بنظام الحجز المسبق لتذاكر الدخول وفق مواعيد زمنية محددة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025، بهدف تنظيم دخول الزوار وضمان تجربة سلسة ومنظمة، سواء كانوا أفرادًا أو ضمن مجموعات سياحية.



قرار مهم من "الوطنية للانتخابات" بعد توجيهات الرئيس



قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم بشأن مستجدات العملية الانتخابية بعد مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



"الأعلى للإعلام" يستدعي مسؤولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب



قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسؤول عن إدارة حساب بسمة وهبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.



السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية.



أكثر من 4 آلاف فرصة عمل متاحة بـ14 محافظة| التخصصات والتقديم



أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، في نشرتها نصف الشهرية للتوظيف، عن إتاحة 53 شركة خاصة 4202 فرصة عمل جديدة بـ14 محافظة مختلفة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية.



فتح باب التقدم لبعثة الحج بالأزهر 2026 - الشروط والأوراق



أعلن الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لبعثة الحج لعام 2026\1447 هجرية، على بوابته الإلكترنية، لجميع العاملين به.



البحوث الفلكية يكشف موعد بداية شهر جمادى الآخرة فلكيًا



كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، عن نتائج الحسابات الفلكية المتعلقة بموعد بداية شهر جمادى الآخرة لعام 1447هـ.



طقس الـ 5 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة وبرودة



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 حتى السبت 22 نوفمبر 2025، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



