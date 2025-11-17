إعلان

الشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد احترام الدستور وصون الإرادة الشعبية

كتب : محمد أبو بكر

04:31 م 17/11/2025

حزب الشعب الجمهوري

ثمن حزب الشعب الجمهوري، البيان الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس جاءت لتعكس التزام الدولة الكامل باحترام الدستور والقانون وصون الإرادة الشعبية.

وأشاد الحزب بما تضمنه البيان من تأكيد على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للدستور والقانون، والتأكيد على وجوب تنفيذ قراراتها باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

وأكد حزب الشعب الجمهوري أن ما ورد في بيان الرئيس بشأن الالتزام بأقصى درجات الشفافية في الإجراءات، وتحقيق العدالة والدقة في التحقيقات، وإعلان النتائج والقرارات بشفافية أمام الرأي العام.

وأشار الحزب إلى إشادة الرئيس بأهمية الاستجابة لشواغل المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

وتابع: ما سبق يؤكد على أن الدولة المصرية تسير على مسار بناء الجمهورية الجديدة على كل المستويات، من أجل ترسيخ الحريات وتطور الحياة السياسية وترسيخ دعائم الدولة من خلال مؤسساتها وحماية إرادة المواطنين.

حزب الشعب الجمهوري الرئيس السيسي الدوائر الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

