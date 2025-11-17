إعلان

بيان عاجل من السياحة بشأن نظام حجز تذاكر المتحف المصري الكبير الجديد

محمد أبو بكر

03:46 م 17/11/2025

المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، من خلال الكتاب الدوري رقم (289) لسنة 2025، بيانًا رسميًا أن إدارة المتحف المصري الكبير قررت البدء في العمل بنظام الحجز المسبق لتذاكر الدخول وفق مواعيد زمنية محددة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025، بهدف تنظيم دخول الزوار وضمان تجربة سلسة ومنظمة، سواء كانوا أفرادًا أو ضمن مجموعات سياحية.

وأشارت الغرفة، بحسب خطابها، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، إلى أن إدارة المتحف ستعتمد بالكامل الحجز الإلكتروني لتذاكر زيارة المتحف اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، لجميع أيام الأسبوع، بما يشمل الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، مع التوقف عن بيع التذاكر عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.

وأكدت الغرفة على ضرورة مراعاة شركات ووكالات السفر مواعيد الحجز والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة في التذاكر، لضمان تنظيم دخول الزوار، مع إمكانية الاطلاع على المواعيد وإجراء الحجز عبر الموقع الرسمي للمتحف: من هنا.

المتحف المصري الكبير وزارة السياحة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

