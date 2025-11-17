فتح باب التقدم لبعثة الحج بالأزهر 2026 - الشروط والأوراق

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أعلن الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لبعثة الحج لعام 2026\1447 هجرية، على بوابته الإلكترنية، لجميع العاملين به.

جاء ذلك بناء على ما أٌقرته اللجنة العليا للحج بالأزهر برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

ومن المقرر أن يستمر التقديم على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وحتى الرابع من ديسمبر المقبل.

ويجب أن تتوافر في المتقدمين، الشروط التالية:

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.

- ألا يقل السن عن ٥٩ عاما في ٢٠٢٦/٥/١٨ م

- ألا يكون قد سبق له الحج.

- أن يكون جواز سفره ساريا لمدة سنة على الأقل

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأكد الأزهر الشريف، أنه لن يُلتفت لأى طلب يتم تقديمه ورقيا، على أن يدون المتقدمون بخانة جهة العمل المنطقة التابع لها، على أن يتبع العاملين بإدارات التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والإدارة الهندسية المنطقة الأزهرية التي يعمل بها.

