استعرض المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، ما تم على مدار العام الماضي الذي شهد تحقيق الشركة أداء جيد للغاية ومساهمتها في إنتاج وتوليد القدرات الكهربائية المطلوبة، منها: إضافة لكفاءة الوحدات الإنتاجية بمختلف المحطات التابعة للشركة.

جاء ذلك خلال انعقاد فاعليات الجمعية العامة لمناقشة ميزانية شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء عن العام المالي 2024-2025 بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الجمعية.

قال رئيس الشركة، إنه بلغت القدرة الإسمية للشركة 7454 ميجا وات، فيما بلغت الطاقة المولدة الفعلية خلال العام 22.271 مليار كيلووات ساعة بارتفاع عن المستهدفة بالموازنة بنسبة 24.4% وعن العام السابق بنسبة 11.8 %، مشيرا إلى أن صافي

الربح بلغ خلال العام مبلغ 635 مليون جنيه.

وأوضح أنه حدث تحسن المعدل استهلاك الوقود حيث انخفض معدل استهلاك الوقود للتوليد البخاري من 216.30 "جمالك. و. س" مستهدف لـ211.08 "جمالك وس و".

وأوضح أن معدل استهلاك الوقود للتوليد المركب انخفض من 170.65 جم/ك. و.س إلى 168.24 جمالك. و.س خلال العام المالي 2024/2025، إذ بلغ معامل الاتاحية 91.37% كما بلغ متوسط التكلفة 182.61 فرش / كو - س.

وأكد أن نسبة الاستهلاك الذاتي انخفضت على مستوى الشركة لـ3.11% بالمقارنة بالمستهدف البالغ 3.23% وعن العام السابق البالغ 3.16 %، كما بلغ إجمالي الاستثمارات خلال العام مبلغ 147.3 مليون جنيه، تم صرفها على مشروعات جديدة واستكمال مشروعات قائمة وعلى مشروعات الاحلال والتجديد

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات خلال العام بلغ مبلغ 45.7 مليار جنيه، بارتفاع عن المستهدف في الموازنة بمبلغ 14.9 مليار جنيه، وعن العام السابق بمبلغ 19.5 مليار جنيه.

وتابع: بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات خلال العام مبلغ 45.02 مليار جنيه، بارتفاع عن المستهدف بالموازنة بمبلغ 14.4 مليار جنيه، وعن العام السابق بمبلغ 20.6 مليار جنيه، بسبب ارتفاع كمية الطاقة المنتجة خلال العام عن العام السابق وعن المستهدف وزيادة أسعار وكمية الوقود عن المستهدف بالموازنة.