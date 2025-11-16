ماهر فرغلي يكشف كيف سرقت مؤسسات إخوانية نصف مليار دولار من تبرعات غزة

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الإخوان استغلوا أحداث غزة للضغط على الأنظمة العربية، خاصة المصري والسعودي، عبر قضية المساعدات الإنسانية.

وقال فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن مؤسسات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان في الأردن وتركيا والكويت تجمع الملايين دون وصولها إلى غزة.

وأشار فرغلي، إلى أن حماس أصدرت بيانًا نهاية 2024 يتهم هذه المنظمات بسرقة الأموال دون محاسبة أو مراقبة، مؤكدًا أن 3 مؤسسات فقط جمعت نصف مليار دولار.

وأضاف أن "الوقف الإسلامي" أطلقت حملة إعلانية ضخمة بـ2000 إعلان ممول ومؤتمرًا في إسطنبول مع رموز دينية.

وأشار إلى أن عنصرًا من حماس اتهمها بسرقة أموال اليتامى والجرحى، موضحًا أن التنظيم رفض وساطة حماس للتبعية، مؤكدًا أن الخلاف على الفلوس لا على الطريقة.

وتابع فرغلي إن الإخوان يستخدمون المنابر لشتم مصر والسعودية والإمارات بدائرة مستمرة.

وأكد أن الأموال تُصرف عبر تفسير "العاملون عليها" في الآية القرآنية لمرتبات وحملات دعائية، مشددًا على أن المواطنين يتبرعون بنية صافية لغزة لكنها تُستغل لأغراض التنظيم.