استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، لتجربة طفلة مصرية صغيرة مشاركة في المعرض حول قصة نجاحها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعيّ.

وقالت الطفلة: شاركتُ في التدريبات الخاصة بالمنتدى الأفرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا 2025، وتعلمت خلالها كيفية إعداد قصة قصيرة باستخدام الأنيميشن ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بها، وقد خضنا التصفيات الخاصة بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، وتأهلنا لتمثيل مصر في دولة ماليزيا، والحمد لله حصلنا على المركز الأول.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته البالغة بهذه النماذج المشرفة، وأجرى حوارا وديا مع الطفلة، متسائلا عن عمرها، حيث أجابت بأنها تبلغ من العمر 11عاما، وهو ما علق عليه الدكتور مدبولي بأنه مشهد يبعث على الفخر والسعادة، مؤكدا أن رؤية مثل هذه النماذج من الشباب المصري الذين يبدأون مسيرتهم في الشركات الدولية هو أكثر ما يجعلنا نشعر بالأمل في مستقبل الأجيال القادمة، ولاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يؤكد دائما أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات المستقبلية، القادرة على تحقيق قيمة مضافة، وإحداث نقلة نوعية، وخلق فرص عمل كبيرة جدا لشبابنا.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا هو بالفعل قطاع المستقبل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي هي الفرص الحقيقية التي يمكن أن تمنح شبابنا مكانة كبيرة ليس فقط على مستوى الدولة، بل على المستوى العالمي أيضا.