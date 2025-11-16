

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن الحديث النبوي الشريف حول "نقصان عقل المرأة" يُساء فهمه عندما يُقتطع من سياقه ويُعامل كـ ذم لها.



وقال تمام، خلال مداخلة هاتفية مع سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة "الناس" اليوم الأحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف السائلة بـ"جزلة" أي عاقلة راشدة كاملة العقل، مشيرًا إلى أن الحديث في جوهره مدح للمرأة يبرز حكمة الله في جعل العاطفة تغلب أحيانًا على التفكير لأغراض عظيمة تتعلق بالرحمة والتربية والأمومة، مؤكدًا أن هذا ليس نقصًا دائمًا بل ميزة فطرية تكمل دورها في الحياة.



وأضاف أن نقصان العقل المذكور ليس مطلقًا ولا يمنع التكليف الشرعي الكامل للمرأة. وأشار إلى أنها مكلفة بالصلاة والصوم والحج والزكاة مثل الرجل تمامًا، موضحًا أن لو كان النقص عامًا لما حملت هذه التكاليف،



وأكد أن العاطفة الفطرية هي سر رحمة الله في خلقها لتكون أماً حنونًا ومربية صالحة، وأن هذا التوازن بين العقل والعاطفة يعكس كمال الخلق الإلهي لا انتقاصًا من قيمتها، مشيرًا إلى أن مسألة الشهادة مقيدة بالمعاملات المالية فقط.



وأوضح أن القرآن الكريم بيّن العلة صراحة في قوله تعالى "أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى"، مشددًا على أن هذا يرجع إلى قلة خبرة المرأة في التجارة والمال في ذلك العصر لا لنقص في عقلها.



وأوضح أن هناك مجالات خاصة بالنساء مثل الرضاع والحيض لا تُقبل فيها شهادة الرجال أصلاً، مما يثبت أن الشهادة مرتبطة بالدراية والخبرة لا بقيمة الإنسان.



