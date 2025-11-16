بدء المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية لدعم مرشحيه بانتخابات النواب

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب وقيادات الحزب، دعمًا لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار خطة حزب الجبهة الوطنية للتواصل المباشر مع المواطنين، وشرح مسار الحزب ورؤيته وبرامجه التي تستهدف خدمة الوطن وتعزيز دور المواطن في المشاركة وصناعة القرار.