إعلان

بدء المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية لدعم مرشحيه بانتخابات النواب

كتب- عمرو صالح:

06:57 م 16/11/2025

حزب الجبهة الوطنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب وقيادات الحزب، دعمًا لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار خطة حزب الجبهة الوطنية للتواصل المباشر مع المواطنين، وشرح مسار الحزب ورؤيته وبرامجه التي تستهدف خدمة الوطن وتعزيز دور المواطن في المشاركة وصناعة القرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الجبهة الوطنية مؤتمر جماهيري الجبهة الوطنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر