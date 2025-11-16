انطلق أسبوع الصحة النفسية الذي تنظمه جامعة مصر للمعلوماتية، تنفيذًا لرؤيتها في تعزيز الرفاهية النفسية والعقلية والجسدية لطلابها، وتنمية شعورهم بالانتماء والدعم المجتمعي، وصقل مهاراتهم في التعامل مع ضغوط الحياة.

وبحسب بيان، قال الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الصحة النفسية تتزايد أهميتها في ظل ما يشهده المجتمع من حوادث مؤسفة تنم عن اختلال وعدم نضج عقلي ونفسي لدى مرتكبيها، وهو ما يستدعي مزيدًا من الاهتمام والتوعية بمخاطر عدم التوازن النفسي. وأوضح أن أسبوع الصحة النفسية يستهدف التعريف باستراتيجيات التعامل مع التوتر والقلق، وسبل تعزيز الصلابة النفسية، وإدارة العقل والتفكير الإيجابي، بما يسهم في رفع وعي الطلاب بأهمية الصحة النفسية وإيجاد بيئة دراسية داعمة تشجع على الانفتاح ومناقشة القضايا النفسية.

وأوضح أن فعاليات الأسبوع تشمل عدة أنشطة، من بينها ندوة عن أفضل سبل التعامل مع التوتر والقلق، وعرض يقدمه خبراء نفسيون حول موضوعات متعددة مثل التفاعلات الكيميائية التي تحدث في المخ عند التعرض للضغط النفسي وكيفية التحكم فيها، إضافة إلى جلسات عن الصلابة النفسية، وإدارة العقل، والتفكير الإيجابي، وتنظيم جلسة خاصة عن اليوجا.

من جانبه، قال الدكتور محمد إسماعيل، المشرف على مكتب الحياة الطلابية بالجامعة، إن أسبوع الصحة النفسية انطلق اليوم 16 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر الجاري، موضحًا أن الأنشطة تُقام يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا، أي في وقت الراحة من المحاضرات، لضمان مشاركة أكبر عدد من طلاب الجامعة وتحقيق أهداف الحدث.

وأشار إلى أن قضايا الصحة النفسية تزداد أهمية في ظل تعقّد الحياة المعاصرة وضغوطها النفسية، خاصة لدى الشباب قليلي الخبرة، ولذلك تركز الجامعة على تنظيم فعاليات تساعد الطلاب على اكتساب الأدوات العقلية والمهارات التي تمكنهم من التغلب على التفكير المفرط، وتحديد الأولويات، واتباع نهج متوازن للحياة اليومية.

وأكد أن أنشطة الأسبوع تهدف إلى التعريف بفن التعافي، وأركان الصحة النفسية، وعلم الأعصاب المرتبط بنمو الطلاب وتكيفهم، إلى جانب موضوعات مثل مفهوم الذات، والمرونة والمثابرة، والرعاية الذاتية، والإجابة عن سؤال محوري: كيف يمكن لفهم العقل أن يعزز التركيز والإبداع والتوازن العاطفي؟ كما تختتم الفعاليات بورشة عمل عن الإسعافات الأولية للصحة النفسية.

من جانبها، قالت الدكتورة سناء نبوي، مديرة وحدة الرفاهية والصحة النفسية بالجامعة، إن أسبوع الصحة النفسية يساعد الطلاب على تحويل التغيير إلى نمو، والتوتر إلى قوة، من خلال فهم كيفية معالجة العقل للمعلومات والعواطف، واستكشاف أدوات علم الأعصاب التي تساعد الإنسان على البقاء هادئًا وحاد الذهن وقادرًا على التكيف. وأضافت أن الأنشطة تتيح للطلاب تطبيق استراتيجيات تعزز الوعي الذاتي والنمو الشخصي، مما يساعدهم على رؤية ذواتهم بصورة جديدة وأكثر وضوحًا.

وأوضحت أن فعاليات الأسبوع تسهم أيضًا في رفع الوعي بالضغوط الشخصية وتأثيرها على الطلاب، إلى جانب تعليم وممارسة تقنيات بسيطة لصحة نفسية جيدة، مثل الحديث الإيجابي مع الذات، وإنشاء "مجموعة أدوات للصحة النفسية" الشخصية بخطوات علمية تساعدهم على المضي قدمًا بثبات ووعي.

