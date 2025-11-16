"عبد الغني" مديرًا لمستشفى أكتوبر للتأمين الصحي.. و"الأمير" للنيل

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الغني، مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي.

كان "عبد الغني" يشغل منصب مدير مستشفى النيل بشبرا.

ونص القرار رقم 938 لسنة 2025، على تكليف الدكتور محمد عبد الغني علي، طبيب بشري بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري، بتسيير أعمال مدير مستشفى 6 أكتوبر لمدة 3 أشهر، على أن يعاد العرض بالتقييم.

كما أصدر "مصطفى"، قرارًا بتكليف الدكتور خالد الأمير لتولي منصب مدير مستشفى النيل بالقليوبية لمدة 3 أشهر.

