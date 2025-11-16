تحذير رسمي من عبوات "مجهولة المصدر" لدواء شهير للضغط

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات "مجهولة المصدر" لأحد أدوية الضغط بالسوق المصري، مطالبة بضرورة تجنب شرائها.

تفصيلياً، أصدرت الهيئة خطاب توعية للتحذير من التشغيلة رقم "TFCJ2" من دواء "Entresto 100 mg FCT".

وقالت الهيئة إن سبب التحذير يعود لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف، طبقا لإفادة شركة نوفارتس صاحبة المستحضر.

يستخدم دواء "انتريستو" لعلاج ارتفاع ضغط الدم لمرضى القصور القلبي المزمن، حيث يحسن من تدفق الدم خلال الأوعية الدموية، كونه يحد من التضيق الذي يصيب الأوعية الدموية.

ووجهت الهيئة بالمتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين، مؤكدة أن هذه التشغيلة مجهولة المصدر ولا يتم تداولها بالسوق المصري، مع ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص من هيئة الدواء من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة التاسعة والعشرين لمعرض Cairo ICT





انتخابات النواب.. ننشر شروط تلقى التبرعات الانتخابية





الإجراءات الجنائية.. تعرف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي



