أكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مصر ستغلق العام الحالي بـ18 مليون سائح وستقفز بنسبة 20% لتصل إلى 22 مليون سائح العام المقبل.

وقال الشاعر، خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن نسبة كبيرة من الزيادة ستتجه إلى الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن السياحة ليست مجرد بناء فنادق أو غرف، بل تحتاج إلى لوجستيات متكاملة تشمل مطارات ذكية وطرقًا آمنة تصل إلى الوجهات مثل مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ ودهب ونويبع.

وأضاف أن الطيران هو العصب الأساسي للنمو السياحي، مشيرًا إلى أن شركات الطيران تتحرك مع الطلب، وقد حولت العديد منها رحلاتها إلى مصر مع زيادة الفوليوم، موضحًا أن العالم كله يعتمد على الطيران منخفض التكاليف بخطوط جديدة.

وأكد حسام الشاعر أن الفرصة الحالية ذهبية ولا تتكرر، لذا يجب العمل فورًا على الثلاثي: الفندق والشارع والمطار، مع التركيز على إعادة السائح "الريبيتر" من خلال تجربة سياحية ناجحة تجعله يعود مرة واثنتين.

وتابع الشاعر أن تقنين السوق الموازي أصبح أمرًا حتميًا، مؤكدًا أن الكيانات غير الشرعية التي كانت تؤجر شققًا أو تقدم خدمات بدأت تُقنن عبر القانون الجديد، مشددًا على أن أي نشاط سياحي يجب أن يكون تحت مظلة شركة سياحية مرخصة مع رقابة صارمة، موضحًا أن الفنادق 3 نجوم تقدم جودة 5 نجوم في النظافة والمعدات رغم بساطتها، وأن التركيز يجب أن يكون على المعايير والتدريب.

وأوضح أن الأحداث الإيجابية الأخيرة عززت مكانة مصر عالميًا، مشيرًا إلى أن وقف الحرب في غزة ومؤتمر شرم الشيخ وافتتاح المتحف الكبير ومعرض لندن حيث حصلت مصر على المركز الأول من 184 دولة، بالإضافة إلى دخول 20 ألف زائر للمتحف في يوم واحد، كلها دفعة قوية.

وأكد الشاعر أن الساحل الشمالي أصبح يجذب الإنفاق الأعلى من الخليجيين، مشددًا على أن الرقابة والمتابعة والتدريب هي مفتاح الفترة القادمة للحفاظ على هذا الزخم.