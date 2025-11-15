الأرصاد: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، بعد أيام من التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد.

وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن اليومين الماضيين شهدا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار بدأت في الانخفاض بدءًا من اليوم.

وأضافت أن هذا التحسن في الأحوال الجوية يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، مما يستدعي الحرص على ارتداء الملابس المناسبة.

وتابعت أن يوم غدٍ سيشهد أمطارًا خفيفة على بعض المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري، لكنها ستكون محدودة التأثير مقارنة بالأيام السابقة.

وأشارت إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد تطورًا إيجابيًا في الظروف الجوية، حيث من المتوقع أن تتراجع فرص سقوط الأمطار بشكل ملحوظ مع منتصف الأسبوع.

وأكدت أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع التدريجي، لتصل درجة الحرارة العظمى إلى نحو 28 درجة مئوية، مما يعيد الأجواء الدافئة إلى معظم الأنحاء مرة أخرى.

ولفتت غانم إلى أن الفترة الحالية تتميز بتقلبات واضحة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، محذرة من أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الأسبوع.

وشددت عضو المركز الإعلامي للأرصاد على أهمية ارتداء ملابس خريفية مناسبة، وتجنب الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذه الفترة، وذلك للوقاية من التقلبات الجوية المفاجئة والحد من فرص الإصابة بنزلات البرد.