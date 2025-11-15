أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة جاهزة تمامًا لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، مشيرًا إلى عبور سفينة "جوليا ساورني" التي تحمل 17 ألف حاوية وتزن 180 ألف طن، قادمة من باب المندب عبر البحر الأحمر، في مؤشر واضح على استعادة الثقة في أمن الممر الملاحي.

وأوضح "ربيع"، في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز" أن الهدنة الأخيرة في غزة، بضمانة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكية ترامب، ساهمت في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، ما شجع شركات الملاحة على العودة لاستخدام الممر الحيوي.

وتوقع رئيس الهيئة تحسنًا كبيرًا في حركة التجارة العالمية خلال عام 2026، مع عودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها، مؤكدًا أن عبور السفن في قناة السويس بحد ذاته يمثل حافزًا اقتصاديًا وبيئيًا.

ودعا رئيس هيئة قناة السويس شركات الملاحة للعودة إلى القناة، واصفًا إياها بـ"طريق الأمان والأوفر" بين الشرق والغرب.