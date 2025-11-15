إعلان

الامتناع عن علاج المرضى.. كيف حدَّد القانون معايير الخطأ الطبي الجسيم؟

كتب : نشأت علي

01:09 م 15/11/2025

قانون المسؤولية الطبية

وضع قانون المسؤولية الطبية تعريفات دقيقة للخطأ الطبي الذي يرتكبه مقدم الخدمة؛ للحفاظ على صحة المرضى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستحدث مجلس النواب في المادة 1 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بندًا جديدًا يتضمن تعريف الخطأ الطبي، والذي جاء على النحو التالي:

الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.

وحدد القانون الخطأ الطبي الجسيم بأنه هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًّا من الجسامة؛ بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرهما من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.

الامتناع عن علاج المرضى معايير الخطأ الطبي الجسيم قانون المسؤولية الطبية

