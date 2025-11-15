تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

شعبة الاتصالات والمحمول تعلن الموعد المتوقع لزيادة أسعار كروت الشحن

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن شائعات رفع أسعار كروت الشحن فورًا غير صحيحة، لكن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات حقيقية مع بداية 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف المواد البترولية التي تعتمد عليها معظم أجهزة الشبكات والبنية التحتية للاتصالات.

رئيس المتحف الكبير يكشف حقيقة تخصيص 80% من التذاكر للأجانب

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن الإقبال الجماهيري الهائل منذ افتتاحه في 4 نوفمبر كشف مشكلات طبيعية في أي مشروع جديد، خاصة مع تدفق 27 ألف زائر في يوم واحد أجبرهم على إغلاق الأبواب الساعة 1:30 ظهرًا.

وقال غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، إن الطاقة الاستيعابية تتراوح بين 15-20 ألف يوميًا حسب الكثافة، مشيرًا إلى أن بعض الزوار يقضون ساعتين فقط بينما آخرون يقضون اليوم كاملاً في المطاعم والكافيهات، مؤكدًا أن نظام الحجز أونلاين وشباك التذاكر مستمر مع تحديد طاقة يومية يُغلق عندها الباب فورًا.

برنامج "دولة التلاوة" يكرم شيخ مشايخ القراء الشيخ محمود خليل الحصري

كرّم اليوم برنامج "دولة التلاوة"، فى أولى حلقاته، صوتًا خالدًا حفرت تلاوته مكانًا في وجدان الأمة، الشيخ محمود خليل الحصري، شيخ مشايخ القراء. الحصري وُلد في قرية شبرا النملة بالغربية، وحفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في سن العاشرة، ليصبح رمزًا للموهبة القرآنية الفريدة.

لازم يبقى كبير وغني.. أبلة فاهيتا تكشف عن مواصفات الرجل المثالي

حلّت الدمية الكوميدية "أبلة فاهيتا"، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر.

وكشفت أبلة فاهيتا، عن فلسفتها الخاصة في الحياة والاستثمار، قائلة: "أنا بستثمر الفلوس في نفسي.. أخذ كورسات وأعمل عمليات"، مشيرة إلى أنها تستثمر في "بنيتها التحتية انتظارًا للمستثمر الأجنبي".

من عشوائيات إلى درة القاهرة.. مدبولي يفتتح مهرجان الفسطاط الشتوي ويكشف عن أكبر حديقة بالشرق الأوسط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أنشأت مجمعات سكنية متكاملة الخدمات في منطقة الفسطاط التي كانت تعاني من العشوائية، مشيرًا إلى أن المنطقة التي كانت عبارة عن عشش غير آدمية، أصبحت جزءًا حيويًا من قلب القاهرة التاريخية.

خلال افتتاحه أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي أضاف رئيس الوزراء، أن منطقة الفسطاط باتت درة من درر التاج داخل القاهرة التاريخية القديمة، مشيرًا إلى تقديره للرئيس السيسي على الجهود الكبيرة في بناء الدولة والجمهورية الجديدة.

هل الحمى القلاعية سبب انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق؟.. نقيب الفلاحين يوضح

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحمراء ستشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسابيع المقبلة بفضل زيادة المعروض في الأسواق، وليس بسبب أي مشكلات صحية أو أمراض.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الشمس"، إن كيلو القائم البقري يتراوح بين 165 و170 جنيهًا، والجاموسي بين 145 و155 جنيهًا، بينما اللحوم في الأسواق تتراوح بين 350 و400 جنيه، مشيرًا إلى أن أي لحم فاسد يُكشف فورًا بلونه الغريب ورائحته النفاذة.