والدتي شجعتني.. المتسابق علي أحمد عثمان يبهر لجنة "دولة التلاوة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شارك المتسابق الثالث علي أحمد عثمان، ببرنامج "دولة التلاوة"، حيث أدهش اللجنة وأظهر موهبة فريدة في تلاوة القرآن الكريم.

عبّر علي عن شعوره بالحماس لدخول المسابقة، مؤكدًا أن تشجيع والدته كان الدافع الأكبر وراء مشاركته، بينما لاقت تلاوته إعجاب الجميع.

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قائلا: "أرحب بك يا شيخ علي، ربنا يبارك فيك، سعيد بوجودك معنا، وأشكرك على تلاوتك الحسنة والرائعة. تلاوتك أظهرت توازنًا وجمالًا كبيرًا".

الشيخ حسن عبدالنبي، قال: "صوتك جميل جدًا، ولكن هناك بعض الملاحظات على النسق في بعض الكلمات، حيث تقرأ بخطف أحيانًا، مثال على ذلك قوله تعالى: 'ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم والله غفور رحيم'. هناك بعض الأصوات تحتاج تعديلًا، مثل 'أصواتهم' الصاد تشبه السين".

الداعية الإسلامي مصطفى حسني، قال: "وقفتك عند 'لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي' أثرت قلبي كثيرًا.. صوت النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الرحمة والقوة والجديّة والتسامح، وكلما يعلو صوت النبي تنتشر الرحمة في الدنيا.. ربنا يتقبل منك".