حالة الطقس.. "الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع رصد تكاثر واضح للسحب الرعدية الممطرة على عدد من المناطق .

وأوضحت الهيئة في بيان لها، صباح الجمعة، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء والوجه البحري، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، تصل أحيانًا إلى الرعدية مع تساقط حبات البرد على السواحل الشرقية للبلاد.

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية بدء نمو السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

