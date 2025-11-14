تناولت برامج التوك شو، على مدار يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير التالي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار الجوي بدأت منذ ليل الأمس.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة على "إكسترا نيوز"، إلى منخفض جوي علوي وسطحي على البحر المتوسط يتسبب في تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وأن السواحل الأكثر تأثرًا تشمل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يفتخر بعباده الصالحين ويُباهي بهم الملائكة في مواقف عديدة تشهد على صدق طاعتهم وإخلاصهم.

وأوضح "الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة dmc، أن من أبرز هذه المواقف يوم عرفة، وليلة القدر، ويوم الجمعة، وقيام الليل، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، مؤكدًا أن هذا الشرف العظيم يناله من يواظبون على العبادة والطاعة بإخلاص.

قال الدكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إن صناعة التعهيد تنمو بنسبة 15% سنويًا.

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة على "إكسترا نيوز"، أن التعهيد هو محرك اقتصاد القرن 21 ولا يمكن لأي قطاع الاستدامة بدون توطين تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن مصر قطعت خطوات هائلة ببنية معلوماتية قوية ومراكز خدمات تضم شركات محلية وعالمية.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج العدوى الفيروسية، داعيًا المواطنين إلى استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية.

وشدد "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، على أهمية تلقي التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لحماية المواطنين من أمراض الجهاز التنفسي.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما يتم تداوله حول غلق مدارس بسبب أمراض الجهاز التنفسي، نافيًا صحة ذلك، ومؤكدًا أن الوضع الوبائي الحالي طبيعي تمامًا ولا يستدعي أي إجراءات استثنائية.

وأكد "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة dmc، أن هناك متابعة دقيقة للوضع الوبائي من خلال وحدات الترصد المنتشرة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأعراض المسجلة لهذا الموسم لا تختلف عن الأعوام السابقة.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة

الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون - تفاصيل