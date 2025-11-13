خبير تكنولوجيا: 4.5 مليار دولار عوائد صناعة التعهيد في مصر

قال الدكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إن صناعة التعهيد تنمو بنسبة 15% سنويًا.

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة على "إكسترا نيوز"، أن التعهيد هو محرك اقتصاد القرن 21 ولا يمكن لأي قطاع الاستدامة بدون توطين تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن مصر قطعت خطوات هائلة ببنية معلوماتية قوية ومراكز خدمات تضم شركات محلية وعالمية.

وأضاف أن 170 ألف شاب مصري يعملون في القطاع بعوائد 4.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن استضافة القمة العالمية للتعهيد تفتح المجال لشركات عالمية جديدة، مؤكدًا تفوق مصر بموقعها الجغرافي القريب من أسواق متعددة وشباب متميز بلغات مثل الفرنسية والألمانية.

وتابع "عزام"، أن القمة ستخلق أكثر من 7000 فرصة عمل جديدة، مؤكدًا أنها ستضيف نحو 2 مليار دولار لصادرات التكنولوجيا خلال سنوات قليلة.

وأكد أن مصر تحتل ترتيبًا عالميًا مرموقًا في التعهيد، مشيرًا إلى تدريب الشباب المستمر وتقديم خدمات عن بعد لأكبر الشركات في الصحة والمالية والتأمين شرقًا وغربًا.

