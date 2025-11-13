أمطار رعدية وسيول محتملة.. طقس غير مستقر يضرب 21 منطقة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمتد لتشمل أغلب أنحاء الجمهورية، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا متوقعة على: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة، بجانب أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مطروح، العلمين، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، والسويس.

وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا تمتد إلى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، خليج السويس، وسط وجنوب سيناء، ومناطق من حلايب وشلاتين.

وتشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح قد يثير الرمال والأتربة خاصة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، كما تتعرض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/ س وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة تمتد من الرابعة للتاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تنخفض معها الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة